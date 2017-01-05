МЧМ по хоккею 2017: полуфинал завершился победой Канады и США

Полуфинал МЧМ по хоккею 2017 завершился победой Канады и США, а Швеция и Россия будет бороться только за «почетное третье» место в «матче проигравших». Россия не попала в полуфинал из-за спорного вопроса буллитов. Россияне из «молодежки» ничего не знали о том, что правила буллитов поменялись, и не были готовы морально к пяти броскам. Этого не писали сайты МЧМ, потому Россия будет оспаривать счет 4:3 не в пользу РФ.

«Московский Комсомолец» пишет: команде Валерия Брагина стоит забыть о том, что не свершилась, и сосредоточиться на матче с проигравшей Канаде Швецией. Ее реально отправить на четвертое место без медали. В 23:30 по Москве у экранов фанатов хоккея ждут наши ребята, которые рассчитывают на поддержку наших болельщиков, пусть даже в борьбе за бронзу. Издание обещает трансляцию, команда – победу и выучить к МЧМ в следующем году новые регламенты и постановления. Именно незнание привело наших ребят к поражению: зная правила год назад, они «уделали» США со счетом 4:1.

Издание «Чемпионат. com» в преддверии матча за золотую и серебряную медали в МЧМ провела обзор победы Канады над Швецией. Из пяти голов двумя команда обязана Жульену Готье, остальные три принадлежат игрокам Строуму, Чирелли и Стивенсу. У шведов отличились только Эк да Грундстрём, потому у России очень большие шансы на победу. Российский вратарь Илья Самсонов, по мнению экспертов, «интересный» игрок, у него есть свой подход, тактика и хладнокровие. Но он слишком берет пример со старшего и более опытного Василия Кошечкина, впитывая себя все его типичные ошибки. Ползать на коленях, как это делает Доминик Гашек, тоже не всегда к месту.