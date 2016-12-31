Михаэль Шумахер: сколько ушло на лечение гонщика и его выход из комы?

Здоровье человека – самое ценное, что у него есть, но супруга известного гонщика Михаэля Шумахера рассказала, во сколько ей обошлись кома, реабилитация, клиники и ведущие специалисты. Три года назад травма головы лишила гонщика возможности гонок, а его жена Коринна сейчас рассказывает СМИ, чего ей стоили эти три года борьбы. Это обошлось семье в 16 млн. евро и моря нервов, слез и жизненных сил.

Сейчас «легенда Феррари» не может ходить и говорить, но он улыбается и узнает и жену, и сын Мика, хотя какое-то время назад он их не узнавал. Пресса выдавала данные о состоянии спортсмена мало и неохотно, потому как об этом просила семья. С Шумахеров хватило и того, что медицинскую карточку гонщика украли и продали за 60 тыс. франков. Так на чужом горе решил обогатиться вертолетчик, который отвозил Шумахера в Лозанну на реабилитацию. Деньги не сделали вора счастливым: он повесился, ожидая суда. Пока известий о звезде «Формулы-1» по-прежнему мало, а его адвокаты судятся с изданиями, которые пишут, что Михаэль Шумахер ходит. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Рамблер. Новости» пишет: одна неделя в клинике под присмотром 15 врачей семье пилота обходится в 135 тыс. евро. Семья продает все, что представляет ценность, даже самолет Шумахерам пришлось продать. Состояние чемпиона в 2013 году, незадолго до травмы, составляло 590 млн. евро, сколько еще уйдет на врачей – неизвестно. Пока жена в состоянии оплачивать лечение, хотя состояние известного немца без изменений. Если с ним случится что-нибудь плохое – об этом напишут все СМИ мира.