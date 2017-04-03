МОК и WADA отказались вести проверку положительных проб на допинг ямайских спринтеров

МОК и WADA не собираются проводить проверку относительно ямайских спринтеров с олимпиады в Пекине, пробы на допинг которых дали положительный результат.

До этого сообщалось, что ARD планировал пустить в эфир документальный фильм, рассказывающий о допинге спортсменов. В анонсе этого фильма рассказывалось, что в крови спортсменов Ямайки было найдено незначительное содержание кленбутерола.

МОК и WADA были информированы об этом, но они отказались начинать расследование по этому факту, сославшись на то, что вещество, скорее всего, попало в кровь бегунов с зараженным китайским мясом. Об этом организаторы олимпиады предупреждали заранее.