МОК опубликовал видеозапись с заявлением Овечкина насчет своего участия в олимпиаде

На опубликованном видео Овечкин заявил, что примет участие в Олимпиаде в независимости от решения НХЛ. Его коллега Евгений Кузнецов также неоднократно заявлял о своем намерении принять участие в Олимпийских играх.

Напомним, в начале текущего месяца главы НХЛ заявили о том, что хоккеисты, принимающие участие в лиге, не смогут принять участия в Олимпийских играх. Также они призвали команды отказаться от обсуждения возможности индивидуального участия игроков в Олимпийских играх.

Данное заявление от представителей НХЛ очень сильно огорчило многих игроков, которые, без всякого сомнения, хотели бы выступить за свою страну на соревнованиях. Среди них оказался Александр Овечкин, который заявил, что на его решение принять участие в Олимпийских играх не повлияет руководство НХЛ.