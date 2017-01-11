Олимпийская чемпионка Яна Кудрявцева прощается со спортивной карьерой

Сайт Международной федерации гимнастики пишет: многократная чемпионка по гимнастике, серебряная медалистка Рио-2016 Яна Кудрявцева прощается со спортивной карьерой. Причина – понятная и уважительная: травма ноги и желание уйти из большого спорта еще с прошлого года. Травму можно устранить операцией, но Яна не уверена, что хочет делать операции, которые не приносят результатов.

Ирина Винер-Усманова, глава федерации художественной гимнастики, заявила, что ей бцудет очень жаль прощаться с талантливой девушкой, которой только 19 лет, но это ее здоровье и ее решение. К тому же Кудрявцева решила заняться личной жизнью, боясь пустить ее из-за спортивной карьеры. Девушка и так побеждала при наличии травмы два года – повреждение она «привезла» из Казани в 2015 году. Это не помешало ей выиграть в Штутгарте пять золотых медалей и победить в Рмо-де-Жанейро. Однако, проблема не ушла, и что-то подобное Яна стала ощущать уже в левой ноге в начале этого года. «Р-спорт» пишет, что сейчас Кудрявцева «ищет себя» в сферах, которые к спорту отношения не имеют.

Тренер спортсменки Елена Карпушенко не стала ее отговаривать: до Токио-2020 надо еще дожить, а оставаться в спорте только ради того, чтоб получить «золото» вместо «серебра», не стоит. Три года заниматься с проблемами с здоровьем – сложно физически и морально. «Списывать» себя в тренеры будущих олимпийцев Кудрявцевой пока рано, в девятнадцать лет о таком не думают. Тренер Яны верит, что девушка восстановится и со временем вернется в большой спорт. Так же Яне стоит учиться и получить образование: она очень неглупая девушка.