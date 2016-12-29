Осман Кадиев купил себе махачкалинский футбольный клуб «Анжи»

Бизнесмен Осман Кадиев купил махачкалинский футбольный клуб «Анжи» у Сулеймана Керимова, который решил снять команду с баланса. Команда Анжи оповестила в официальных источниках, что господин Каримов и его компания «Грандеко» передали новому владельцу права на клуб. Хозяин сменился и у тренеров, и у футболистов, как сообщает www.rsport.ru со ссылкой на РИА Новости.

Издание сообщает: владеть футбольным клубом всегда было мечтой Керимова, но у него не всегда хорошо получалось. В двухтысячных миллионеру пять лет принадлежал другой клуб – «Динамо» Махачкалы. Но коммерческая деятельность миллионера не всегда была тихой и безоблачной, «тень» падала на «Динамо», команда потеряла профессиональный статус. В Молдавии Керимов входил в совет директоров «Нистру», а недавно продал «Анжи». По словам «Комсомольской Правды», Осман Кадиев взял бразды правления в свои руки и в процессе поменяет ряд вещей. Более того – Кадиев уверен, что клуб при Керимове словно «закрылся» и перестал развиваться при громадном потенциале, и эта проблема в скором времени решится. Ребят новый владелец не обидит, сделав переход клуба спокойным и безболезненным. Дагестанский футбол заслуживает большего.

«Интерфакс» сообщал так же, что клуб «Анжи» из-за финансовых неурядиц продал «на сторону» нескольких сильных игроков команды. До 2013 года Керимов много вложил в своих ребят, сделав их победителями, но три года назад бизнесмен сменил политику. «На сторону» были проданы самые перспективные футболисты, а бюджет был урезан. От такой жизни ушел тренер Гус Хиддинг, не выдержав, команда вылетела из премьер-лиги, хотя потом вернулась. Сейчас в РФПЛ клуб «Анжи» занимает 11 место, и Осман Кадиев намерен менять положение вещей.