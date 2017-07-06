В семью спортсмена Павла Буре пришло несчастье – перенес инсульт его отец, Владимир Буре. Сын не ожидал, что настолько серьезно заболеет человек, всю жизнь посвятивший профессиональному спорту: Буре-старший тренировал белорусскую хоккейную сборную.

Отец братьев-хоккеистов Павла и Валерия Буре, тренер по хоккею и пловец Владимир Валерьевич две недели назад попал в американскую больницу с инсультом. Сутки он пробыл в коме, заставляя сыновей волноваться, сейчас спортсмен идет на поправку – организм победил болезнь. В прошлом у Буре-старшего – громкие победы в профессиональном плаванье и тринадцать медалей, из которых четыре – Олимпийские, две – с ЧМ, и еще семь добыты в континентальных соревнованиях. Лучше всего спортсмену давались эстафеты в 100 и 200 метром кролем.

Жизнь и здоровье своего отца хоккеист Павел Буре доверил американским врачам, но от гражданства США в свое время отказался. «На рубеже веков» Павел являлся гражданином Америки – так было намного проще играть за хоккейные клубы «Ванкувер», «Флорида» и «Рейнджерс», но три года назад в гражданстве пропала необходимость. Во Флориде у спортсмена прикуплена недвижимость, но и это не стало поводом оставаться гражданином США. Вид на жительство у Павла имеется, но в России у него семья и работа в «Лиге Легенд» (ветеранов хоккея).

Валерий Буре, в отличие от брата, связал свое будущее с Америкой. Он женился на актрисе Кэндис Кэмерон, а брат ездит к нему в гости. Но «проездной» в виде паспорта США Павлу больше не нужен. Валерий считает брата «редкостью» — русские игроки НХЛ не возвращаются на Родину.