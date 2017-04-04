Овечкин стал зачинщиком драки во время матча НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин стал зачинщиком массовой драки во время одного из матчей НХЛ. Случилось это после того, как Александр сделал силовой прием, в результате которого травму лица получил игрок из команды соперника.

Конечно же, игроки другой команды не стали закрывать на это глаза, и начали выяснение отношение во время игры. Агрессивное поведение знаменитого Русского хоккеиста будет рассмотрено специальной комиссией НХЛ.

Отметим, что Александр носит звание одного из самых результативных российских игроков в истории НХЛ. В январе ему удалось заключить контракт с «Вашингтоном», который принес ему 124 млн. долларов. Таким образом Овечкин стал первым хоккеистом, сумма контракта которого превысила 100 млн. долларов.