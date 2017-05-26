“Питтсбург” обыграл ”Оттаву” в ночь с четверга на пятницу. Со счетом 3:2 хоккейный клуб вышел в финал Кубка Стэнли, где ему предстоит встретиться с “Нэшвиллом”. Форвард “Питтсбурга” Евгений Малкин считает, что матч с “Нэшвиллом” будет трудным.

По сообщению ИА ТАСС, Евгений Малкин, российский форвард хоккейного клуба “Питтсбург”, считает что “Нэшвилл” — это очень серьезный для них противник, поэтому предстоящий между ними матч будет трудно назвать легкой прогулкой, несмотря на то, что накануне “Питтсбург” вышел в финал Кубка Стэнли, победив со счетом 3:2 хоккейный клуб “Оттава”.

Малкин напомнил, что “Нэшвилл” когда-то оставил позади себя такие сильные клубы, как “Анахайм” и “Чикаго”. Несмотря на то, что матч предстоит нелегкий, он выразил надежду, что “Питтсбург” разыгрываемый Кубок Стэнли все же заберет себе, чем порадует своих болельщиков из России. Форвард сказал, что настроен выходить и играть с верой, что удача будет к ним благосклонна. Главное показать болельщикам “хороший хоккей”.

Напомним, что Евгений Малкин является лидером в списке хоккейных нападающих в настоящем розыгрыше Кубка Стэнли. В девятнадцати матчах он набрал двадцать четыре очка, забросив семь шайб и отдав семнадцать результативных передач.