Победители ралли-рейда «Дакар»-2017: Эдуард Николаев и Сергей Карякин показали лучшие результаты

Ралли-рейд «Дакар»-2017 закончился победой гонщиков России. Мероприятие состоялось в столице Аргентины. Об этом передает издание «Вести.ru».

В зачете грузовых автомобилей смог выделиться экипаж Эдуарда Николаева «КАМАЗ-мастер». Еще один россиянин Сергей Карякин стал самым сильным по результатам гонок на квадроцикле. Во время финального заезда экипаж Николаева смог обогнать экипаж, который его преследовал. Другим пилотом был Дмитрий Сотников. Их разница составила 1 минуту 39 секунд. Сообщается, что 12 этап, Николаев прошел менее 35 минут. По итоговой классификации зачета грузовых машин мужчина получил 1-е место, на 2-м – Сотников. Пятая позиция досталась Айрату Мардаееву из «КАМАЗ-мастер». Что касается экипажа, руководитель которого является Антон Шибалов, он смог занять лишь 19 место. Стоит отметить, что данная победа для Эдуарад Николаева является второй в его карьере. Первый раз свою победу мужчина забрал 4 года назад. В прошлом году Сергей Карякин показал в марафоне 4 результат. Этот показатель был на то время лучшим для него. Но в 2017 году квадроциклист не уступил победу никому, он впервые стал лучшим. Мужчина смог выиграть три специальных участка и стать победителем.

Напомним, во время ралли прошлого года произошел ужасный инцидент. Так, машина гонщицы из Китая Го Мэйлин вылетел за ограждение в толпу. В результате происшествия пострадало 9 человек.