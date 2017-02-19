Почему отменили бой Федора Емельяненко: болезнь Митриона и поиски замены

Бой Федора Емельяненко против Мэтта Митриона отменили по причине болезни американца. Об этом сообщили за несколько часов до самого боя представители организации «Беллатор», а также представители обоих бойцов.

Поединок отменили, однако организаторы не исключают возможного проведения этого боя в будущем, спустя несколько месяцев. Сам Емельяненко пожелал сопернику выздоровления и сообщил, что их бой должен состояться через несколько месяцев.

В «Беллаторе» пока не знают, сможет ли Митрион вообще выступить против Федора. Представитель организации Скотт Кокер заявил, что поединок Федора может пройти в мае или июне, но, возможно, его соперником будет не Мэтт.

Брендон Шауб, близкий друг Мэтта, сообщил фанатам, что, несмотря на плохое здоровье, Митрион хотел провести поединок против Федора, но ему не позволил сделать это врачи.

Боец Тито Ортиз признался, что предлагал свою кандидатуру для замены Мэтта Митриона, но в «Беллаторе» ему отказали. В свою очередь, представители организации сослались на то, что им не хватило времени для поиска замены Мэтту.

Также стало известно, что боец Чэл Соннен тоже предложил свою кандидатуру для боя с Федором вместо Митриона. В «Беллатор» приняли эту инициативу, но стороны не смогли достичь соглашения по контракту на бой.