Прощание с Виктором Царевым пройдет 5 января на Троекуровском кладбище

Была озвучена официальная дата прощания с Виктором Царевым. Так, желающие проститься с великим футболистом смогут посетить Троекуровское кладбище 5 января. Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС».

Стоит уточнить, что бывший футболист, который участвовал в сборной СССР, умер 2 января на 86-году жизни.

«Попрощаться с известным футболистом можно будет в зале прощаний на Троекуровском кладбище завтра в около двух часов дня», — сообщили в пресс-службе столичного клуба.

«Когда в столицу прилетал Пеле, он при встрече луково улыбнулся и попросил прощение за то, что сборная Бразилии смогла обыграть Советский Союз. Это произошло на ЧМ в 50-х годах. Тогда был счет 2:0. После Пеле задал мне вопрос, кто у нас играл под номером 5. Я назвал Царева. В ту игру именно Виктор опекал его на игре, тогда Пеле не смог забить ни одного гола», — рассказал Никита Симонян, который является вице-президентом РФС.

Напомним, знаменитость родился в Москве, закончил фабрично-заводское училище «Заря». В 1948 году получил приглашение вступить в юношескую команду «Динамо», до 1951 году совмещал футбол и работу на фабрике. К достижениям мужчины стоит отнести: три серебра чемпиона, бронза, звание чемпиона СССР, три раза был включен в список лучших футболистов Советского Союза.