Рой Джонс одержал победу над Бобби Ганном

Рой Джонс, получивший гражданство РФ, победил бойца Бобби Ганном. Их соревнования прошли за WBF в первом тяжелом весе.

Стоит отметить, что перед стартом 8 раунда канадская команда отказалась от продолжения поединка. Последний раз Ганн выходил на профессиональный ринг в 2013 году. В этом поединке его соперником стал Глен Джонс. После данного проигрыша, последовало еще два поражения.

«Перед рингом провел беседу с Роем Джонсом, он продолжает заниматься этим делом, так как не может жить без спорта. Вышел на бой после травмы, так как в последнем поединке произошла травма бицепса. Когда-то Джонс уже запланировал бой с Ганном, но тогда я его переубедил, тогда он решил побороться против Зина Бенмаклуфа. Что касается Ганна, он проводил много боев без перчаток, часто получал победу с помощью нокаутов». – рассказал Владимир Хрюнок, который является российским промоутер занимающимся делами Джонса в РФ.

В первом раунде Ганн пропускал удары, был потерянным, но продолжал стоять. На седьмом раунде Джонс сильно потряс канадца, который сильно зашатался, но американец решил не добивать оппонента и дождался завершения данного раунда. Но этого хватило Ганну, и после команда спортсмена решила не продолжать бой.