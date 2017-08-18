Роман Абрамович не хочет приобретать для «Челси» Андреа Белотти. Олигарх заявил, что не собирается отдавать 100 млн евро за итальянца. Идея приобретения известного нападающего возникла у тренера команды. По мнению Антонио Конте, спортсмен является главной целью сезона.

Между Романом Абрамовичем, который является хозяином «Челси», и главным тренером футбольной команды может завязаться серьезный конфликт. Причиной ссоры может стать нежелание олигарха приобретать известного нападающего Андреа Белотти. Стало известно, что Абрамович не планирует платить 100 млн евро за 23-летнего футболиста. Ранее тренер заявлял, что данная покупка является целью сезона. По его мнению, форвард выдающийся футболист.

Стоит уточнить, что запрашиваемая сумма «Торино» превышает сумму, которую олигарх готов заплатить за спортсмена на 40 млн евро.

Отметим, футболист является воспитанником клуба «Альбинолеффе», свой первый год он забил на 20 минуте после начала матча против «Ливорно». Во время прошлого сезона спортсмен провел более 30 матчей, сумев забить 26 голов. У Белотти пару месяцев назад состоялась церемония бракосочетания, его избранницей стала Джорджи Дуро.

Напомним, после новости о разводе Романа Абрамовича с супругой, российские СМИ начали приписывать олигарху роман с Юлией Пересильд. Обычно актриса не реагирует на подобные новости о ней, но в этом раз она решила прокомментировать этот роман. Так, в своем блоге она опубликовала соответствующий пост.