Роналду в Казани был встречен около отеля с караваем и девушками в национальных костюмах. Целью прилета португальской команды является участие в Кубке конфедераций. Встречали знаменитого футболиста и фанаты, которым Роналду помахал после выхода из автобуса.

В Казань прилетела португальская сборная, целью визита является игра в рамках Кубка конфедераций. У гостиницы собралась большая толпа фанатов и официальные встречающие, чтобы поприветствовать гостей. Когда звезда футбола Роналду вышел из транспортного средства его фанаты начали радостно кричать, на что футболист помахал им и продемонстрировал большой палец. В холле гостиницы португальцев ожидали девушки в традиционных костюмах с караваем.

Необходимо отметить, до приезда сборной казанскими художниками были нарисованы граффити, на которых изображен знаменитый футболист. Это было осуществлено на одном из жилых домов рядом с гостиницей, где остановилась сборная. Рисунок имеет площадь в 300 кв.м. и высоту, как трехэтажное здание. Для работы художниками использовались 20 цветов краски.

Напомним, Роналду в прошлом году стал чемпионом Европы, что касается Кубка конфедерации, участвовать в подобном соревновании он будет впервые. Данное мероприятие состоится 18 июня, они сразятся с мексиканской командой, через три дня с футболистами РФ, а 24 июня с командой из Новой Зеландии. По итогам игр в полуфинал попадут лишь две команды. Завершатся соревнования 2 июля в столице России.