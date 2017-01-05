«Россия-США» полуфинал МЧМ 2017: российская молодежь драматично проиграла Америке

В «молодежном» матче «Россия-США» наша молодежь драматично проиграла всего на один гол, и аналитики пытаются сейчас понять почему. Счет 4:3 показывает, что нашей сборной не хватило совсем чуть-чуть и для ничьей, и для победы. В том, что происходило в канадском Монреале, пишет «Московский Комсомолец». Россияне ждали матча России и Америки как возможности взять реванш, но реванша не случилось. Но ребята Валерия Брагина уступили американцам на групповой стадии со счетом 2:3 и лишили самих себя финала МЧМ.

Газета «Спорт Экспресс» опубликовала букмекерские ставки на результат МЧМ-217. Видно, что патриоты России денег не получат: на подопечных Брагина поставил 47,6%, а путь в финал для ребят уже заказан: победила Америка, в которую верили около 5,3%. Остались США и Канада, которые будут победу разыгрывать уже между собой. В буллитах, которые решили все, США оказались чуточку сильнее. Но матч оказался тем, что называется «адреналиновым», когда до последнего веришь, что у России получится выйти в финал и сойтись в неравном бою со шведами или канадцами. Но находится тот самый Терри, который делает команду победительницей на последних минутах. Терри забил нашему Самсонову, а спасать положение было уже поздно.

«Лайф» сообщает: шведы проиграли канадцам и теперь с США бороться не будут. А Россия намерена жаловаться. Серия буллитов, которые определила полуфиналиста игры после 3:3, состоит из пяти бросков. Не все ребята Брагина знали, что новый регламент давно вступил в силу, а сайт МЧМ не поставил в известность хоккеистов об этом. Россия была морально не готова к тому, что действуют новые правила о пяти буллитах. РФ будет довольствоваться «вылетевшей» Швецией, продувшей со счетом 2:5.