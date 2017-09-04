Шарапова блестяще выступила на US Open

Шарапова, по мнению Шамиля Тарпищева, главы российской теннисной федерации, на US Open выступила блестяще, несмотря на итоговый проигрыш в ⅛ финала. Напомним, в конце состязания Мария Шарапова не смогла одолеть латвийку А. Севастову. Тарпищев считает, что Шараповой просто не хватило практики в области длительных соревнований.

По сообщению информационного агентства “ТАСС”, руководитель российской теннисной федерации Шамиль Тарпищев одобрительно высказался о последнем выступлении Марии Шараповой на турнире US Open. Он заявил, что ее выступление прошло блестяще, несмотря на то, что она проиграла в ⅛ финала своей коллеге из Латвии Анастасии Севастовой. По мнению Тарпищева, ей просто не хватило соревновательной практики.

Шамиль Тарпищев пояснил, что нервная система Шараповой пока не подготовлена для длительных турниров. Первый сет она провела успешно на семьдесят процентов, но потом этот показатель резко снизился на пятьдесят четыре процента. Что касается Севастовой, то та умело использовала все свои преимущества и применяла в игре разнообразные приемы, и если бы Шарапова смогла сыграть немного почище, то все обернулось бы в ее пользу.

Тем не менее, Шамиль Тарпищев настроен в отношении Шараповой оптимистично, он считает, что ей необходимо «наиграться» на подобных соревнованиях. Напомним, US Open — это первый для Шараповой турнир после ее отстранения за нарушение антидопингового законодательства 15 месяцев назад.

До этого спортсменку также преследовала серия неудач. Она получила травму, из-за которой не смогла принять участие в Уимблдонском турнире, а на Roland Garros она не попала, потому что недобрала нужного количества очков для получения wild card.