Симон Фуркад: брата Мартина Фуркада отчислили из сборной Франции

Братья-биатлонисты Фуркады из Франции в последнее время на слуху. Брат скандального Мартина Фуркада Симон Фуркад был отчислен из сборной по биатлону: он в очень плохой форме. Тренеры предпочли другого игрока, Фабьена Клода, который показывал на тренировках намного лучшие результаты.

Тренерский состав сборной Франции на ЧМ по биатлону в Австрии поняли, что с теми результатами, которые показывает Симон Фуркад, чемпионат они не выиграют. Он в спринтерской эстафете пришел 85-ым. Это говорит о том, что индивидуальную гонку спортсмен просто не потянет. Тренер французской сборной Стефан Бутьо настоял на том, чтоб Фуркад-старший два-три дня приходил в себя и приводил себя в норму: к концовке сезона от него ждут конкретных результатов. Сам Симон заявил, что его просто сменили на более молодого и перспективного Клода, а у него подходит возраст ухода из спорта, и «все хорошее однажды заканчивается».

Симону Фуркаду 32 года, это время, когда оставляют спорт и ищут себя в чем-то другом. Биатлонист признался, что его самого не устраивает тот результат, который он показывает с 2007 года. За десять лет спортсмен по-разному приходил в индивидуальных гонках, второе место – его максимум, но он не опускался ниже десятого. В этом году тренера не взялись даже предполагать, насколько спортсмен потерял форму. А когда тебя обыгрывает собственный брат, приходя первым, а ты – 85-ым, то это говорит о том, что пора на покой и задуматься о дальнейшей жизни.