Советский футболист Виктор Чанов скончался спустя три недели после нападения неизвестных

Виктор Чанов, известный в прошлом игрок в футбол советского периода, скоропостижно скончался. Вечером восьмого февраля легендарный спортсмен, вратарь команды «Динамо» Киев и команды Советского Союза, покинул этот мир на пятьдесят восьмом году.

Причины и обстоятельства смерти Чанова пока не раскрыты, однако СМИ сообщают, что за несколько дней до рокового момента на бывшего профессионального футболиста напала группа неизвестных лиц. Виктора сильно избили, из-за чего тот с серьезными повреждениями мозга оказался в больнице.

Инцидент произошел двадцатого января в окрестностях украинской столицы. Машине Чанова перегородили дорогу неизвестные, избили его и скрылись в неизвестном направлении. После этого бывшего футболиста доставили в больницу, и вскоре врачи сделали ему операцию. О связях смерти Чанова с полученными в результате январского нападения травмами ничего не сообщается.

Виктор Чанов запомнился поклонникам футбола, прежде всего, как страж ворот киевского «Динамо». За советскую сборную он провел не так много игр – всего двадцать один матч. Кроме того, играл также в Донецке и Израиле. После завершения футбольной карьеры, начал карьеру тренера, и успел поработать в структуре киевского «Динамо».