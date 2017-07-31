Танковый биатлон 2017 пройдет в Алабино в рамках АРМИ

Подмосковный полигон Алабино приглашает любителей международных армейских игр (АРМИ) на жаркое и увлекательное зрелище: соревноваться будут разные войска — ракетчики, десантники, кинологи и их четвероногие питомцы, военные врачи, летчики и даже повара, которые готовят еду на полевой кухне. Всего будет 28 конкурсов, и среди них главной «фишкой» станет танковый биатлон.

Танковый биатлон — «центровая фишка» международных армейских игр, которые пройдут в Алабино (Подмосковье) на полигоне с 19 июля по 12 августа. Военные всех видов войск будут соревноваться в профессионализме, но «гвоздем программы» АМРИ будет биатлон не для всех военных, а только для танкистов. Танкисты будут на скорость преодолевать всевозможные препятствия, доказывая, что только у них в руках «броня крепка» и «танки быстры». 19 стран прислали команды – экипажи без танков: Россия, как принимающая гостей сторона, всех обеспечит танками Т-72Б3.

Танковый биатлон — сравнительно новое соревнование для танкистов, все больше стран мира хотят испытать себя в нем. Еще четыре года назад попробовать новый вид спорта приехали в Россию только Беларусь, Казахстан и Армения – страны бывшего СССР, а сейчас испытать себя решили: Сирия, несмотря на военное положение, ЮАР, Узбекистан, Марокко, экзотический Таиланд и другие страны. Индонезия, вопреки правилам, привезла свои танки «российского происхождения»: их «Бхишмы» — немного переделанные Т-90.

Становиться золотыми призерами танкового биатлона стало доброй традицией РФ, и министр обороны Сергей Шойгу отметил, что нарушать ее не будут. Другие пусть занимают любое место, но не первое. Приглашения рассылались более 70 странам мира, но на АРМИ-2017 приехали 19. НАТО тоже получило официальное приглашение, но России давно стало ясно, что представители Альянса не приедут. Более того, НАТОвцы всегда придумывают неправдоподобные поводы, чтобы не отказывать открыто. Команда США тоже не приехала.