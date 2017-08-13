Танковый биатлон завершился, победителем соревнования стала команда из РФ. Закрытие мероприятия проходило в Подмосковье на полигоне Алабино. Россияне сумели пройти дистанцию за 1 час 30 минут 43 секунды. Серебро досталось группе из Казахстана, а третье китайцам.

В прошлую субботу завершились игры «АрМИ». Эти соревнования признаны самыми зрелищными. Стало известно, что в «Танковом биатлоне» в этом году самыми лучшими стали россияне. Так, экипаж из России сумел пройти заданную дистанцию быстрее всех, потратив на это 1 час 30 минут 43 секунды. Серебро досталось казахстанской команде они пришли на финиш позже, чем россияне практически на 15 минут. Бронза на соревновании досталась экипажу из КНР. Китайцы всего на 1 минуту уступили своим соперникам из Казахстана. В четвертку лидеров попал экипаж из Белоруссии, их результат – 1 час 48 минут 40 секунд.

Закрытие соревнований состоялось в Подмосковье на полигоне, на нем присутствовал Сергей Шойгу, который занимает в России пост руководителя Минобороны. Приняли участие в играх 19 команд. Также были представлены экипажы из Индии, Ирана, Зимбабве, Азербайджана, Армении, Киргизии, Кувейта, Никарагуа, Анголы, Лаоса и других стран. Все команды принимали участие на военной технике Т-72Б3, за исключением белорусов и китайцев. Необходимо уточнить, что танки были предоставлены Россией. Напомним, игры начались 29 июля и завершились в прошлую субботу.