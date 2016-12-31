UFC 207: «Железную леди» Ронду Роузи нокаутировала Аманда Нуньес

«Железную леди» Ронду Роузи нокаутировала ее соперница Аманда Нуньс на UFC- 207. Бразильянка быстро нокаутировала соперницу, которая вернулась в спорт после года перерыва. Получается, Роузи не смогла вернуть себе титул чемпионки в легчайшем весе, утраченный 13 месяцев назад. Год назад американка, не знавшая горечи поражений, была основательно побита Холи Холм.

СМИ от спорта, включая «Спортарену», пишут: утратив титул, экс-чемпионка UFC на год впала в тяжелую депрессию – пропала из прессы и с обложек, будучи очень красивой, скрывалась от папарацци, подумывала о суициде. Титул тем временем «ходил по рукам», и к возвращению Ронды Роузи в спорт он «осел» у Аманды Нуньес, у нее и остался. Люди плакали, когда Аманда избивала «Железную леди»: не закончилось бы это новой и более долгой депрессией Роузи. Психологическая готовность Роузи идти к новым победам или новым поражениям, видимо, была низкой. Нуньес – ее второе поражение, отразиться оно может на психике Роузи как угодно.

«Комсомольская правда» пишет, что латиноамериканка, «сделавшая» Роузи, особа не столь привилегированная, и победы не выработали у нее «звездную болезнь» — четыре раза Аманда Нуньес проигрывала и ни разу не делала из этого трагедий. И пока Ронда страдала – Аманда работала, что помогло ей «уничтожить» карьеру соперницы.