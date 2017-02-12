Пару часов назад в Бруклине завершился турнир смешанных боевых искусств UFC 208. Главным сражением вечера стал исторический поединок в новообразованном полулегкой весовой категории в женском дивизионе между Холли Холм и Джермейн де Рандами.

Однако весь кард турнира был достаточно интересным. В предварительном карде выступал российский легковес Ислам Махачев. Противостоял ему Ник Ленц. Бой прошел в одностороннем порядке – Махачев выиграл в доминирующей манере единогласным судейским решением, показав, возможно, наиболее уверенную победу на турнире.

В основном карде каждый бой был значимым. Дастин Порье одержал верх над Джимом Миллером большинством решений судей. Роналду Соуза в первом раунде финишировал Тима Ботча, а Гловер Тешейра одержал единогласную победу над Джаредом Каннониром.

Во втором по значимости бое турнира знаменитый Андерсон Силва встречался с перспективным Дереком Брансоном. Для Андерсона этот бой был очень важным, в чем-то определяющим, ведь в последние годы бразилец не имел официальных побед.

Впрочем, поединок оставил больше вопросов, чем ответов. Силва выиграл единогласным решением судей, но доминирования над Дереком зрители не увидели – бой был достаточно близким.

Ну а главным событием вечера стал чемпионский бой между Холм и де Рандами. Определить фаворита было достаточно трудно. А сам бой был тоже очень близким.

После пяти раундов судьи отдали победу единогласным решением, но с разницей только в один пункт Джермейн. Таким образом, де Рандами стала первой в истории UFC чемпионкой в женском дивизионе полулегкого веса.