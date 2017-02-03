Универсиада 2017: сборная России лидирует в медальном зачете в Алма-Ате

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Марина Садовская
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В этом году спортивное мероприятие «Универсиада-2017» принимает Казахстан в столице Алма-Ата, разыгрывается 11 комплектов наград. В медальном зачете лидирует Россия, ей немногим уступают «хозяева», третью позицию занимает Франция. В зимних видах спорта могут отличиться биатлонисты, фигуристы, лыжники и конькобежцы, ведь спорт среди студентов должен процветать.

России есть на сегодня, 3 февраля, чем похвастаться – у нее 14 золотых медалей, 13 – за второе место и 6 бронзовых медалей. Подобный рекорд другим спортсменам будет трудно повторить. Французское третье место – это результат (3-1-1). Золото россияне зарабатывают на коньках и на лыжах, на хоккейном поле с клюшкой и с винтовкой в соревнованиях по биатлону. Первыми победителями стали лыжница Мария Давыденкова и конькобежец Кирилл Голубев, а остальные уже подхватили эстафету их побед. Однако на конькобежной дистанции 500 метров нашу Александру Качуркину обошли коренянка и японка.

Стоит отметить, что билеты на спортивное мероприятие среди студентов можно купить уже сегодня. Соревнования студентов разных университетов заинтересовали любителей непрофессионального спорта. Болельщиков возмутил тот факт, что места для спортсменов, прессы и чиновников пустуют. Зарезервированные места решили продать, и куплены уже 90% забронированных билетов. Закончатся пустующие места очень быстро – спрос явно превышает предложения, потому процветает незаконная продажа билетов. Если купить входной билет без предоставления сидячего места, то придется смотреть стоя, но нашлось немало желающих хоть так попасть на «Универсиаду».

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