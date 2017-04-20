В ФИФА отвергли возможность лишения России прав принимать ЧМ-2018

В организации «ФИФА» ответили на заявление американского сенатора о необходимости отменить ЧМ-2018 в России. Официальное заявление спортивной организации не удовлетворило запрос, ранее выдвинутый Ричардом Блюменталем. В ФИФА считают, что футбол не может решать политические вопросы.

Как сообщал ранее источник РИА Новости, американский сенатор потребовал от организации ФИФА «отнять» у России право проводить футбольный мундиаль 2018 года. Свое требование политик выдвинул под предлогом участия России в сирийском конфликте и поддержке правящего режима Асада. Блюменталь также возложил на Россию ответственность за химатаку в Идлибе, заявив, что РФ позволила Дамаску совершить эту атаку. Что касается чемпионата мира, то сенатор уверен: проведение турнира будет «подпитывать эго» главы государства Путина.

В официальном ответе Международной футбольной федерации сказано, что организация не может решать политические вопросы и вмешиваться в дела суверенных стран. Также футбольные чиновники подчеркнули, что вместо этого футбол объединяет самых разных людей, независимо от их культур. Тем самым в ФИФА ответили отказом на заявление американского сенатора.

Россия станет хозяйкой футбольного мундиаля, который состоится летом 2018 года, и стартует 14 июня. Турнир соберет сильнейшие футбольные сборные мира, и продлится ровно месяц. Принимать матчи турнира будут одиннадцать различных городов и двенадцать стадионов. Наша сборная попала в финальную стадию чемпионата напрямую, в статусе хозяйки турнира.