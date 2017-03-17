В Казани пройдет первенство России по художественной гимнастике в групповых упражнениях

18-19 марта в Казани состоится первенство России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. В соревнованиях примут участие спортсменки из 40 регионов России — от Калининградской области до Хабаровского края, в том числе сильнейшие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Омской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской областей.

Татарстан представит сборная команда республики – бронзовый призер первенства Приволжского федерального округа 2017 года.

Соревнования пройдут в Центре гимнастики. Открытие соревнований – 18 марта в 14.00, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани