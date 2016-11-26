В Кирове «Родина» выиграла у «Волги» — 4:3

Хоккеистам кировской «Родины» удалось выиграть у «Волги» из Ульяновской области. Это был очередной матч чемпионата России по хоккею с мячом. Счет на табло в финале домашней встречи был 4:3 в пользу кировчан.

При этом на перерыв команды уходили со результатом первого тайма 2:3 в пользу «Волги».Голы у кировчан забили Павел Чарушин и Юрий Радюшин. Два пенальти удалось реализовать Игорю Леденцову.Счет в игре был открыт игроком «Волги» Мойсала Илари. Это произошло на 21-й минуте встречи. Следующий мяч оказался в воротах кировчан на 26-й минуте: гол забил Максим Пахомов с двенадцатиметрового штрафного удара. Свой первый мяч в ворота гостей «Родина» отправила на 35-й минуте игры.Отметим, что число зрителей на трибунах составило 4000 человек. Игра прошла при довольно комфортной температуре — минус 2 градуса.