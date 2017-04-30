В Сети появилось видео боя Владимира Кличко и Энтони Джошуа. Ночью на тридцатое апреля в британской столице прошел ожидаемый поединок между украинцем Кличко и молодым британцем Джошуа. Бой продлился до 11-го раунда, когда Энтони подловил оппонента мощнейшим ударом снизу, который потряс Кличко, а после дальнейшего добивания и двух нокдаунов рефери остановил бой.

Знаменитая лондонская арена «Уэмбли» и около 90 тысяч собравшихся на ней болельщиков увидели накануне один из самых долгожданных поединков в супертяжелом весе последнего десятилетия. Вопреки скептическому настрою многих болельщиков, на взвешивании Кличко показал безукоризненную форму. А сам поединок только подтвердил тот факт, что бывший чемпион прекрасно готов к бою.

Украинец действительно действовал очень хорошо с самых первых минут боя. Прежде всего, он прекрасно двигался, был легок на ногах, был быстрее, чем огромный Энтони. До пятого раунда бой прошел под контролем украинца, но в пятой трехминутке Энтони буквально набросился на Кличко и попал одним из ударов. Рефери отсчитал нокдаун, но Владимир продержался до перерыва. А уже в шестом раунде на полу оказался Энтони. Владимир отправил оппонента в нокдаун фирменным правым кроссом. Бывший чемпион даже был близок к победе, но упустил шанс и позволил Джошуа восстановиться.

До «чемпионских» раундов бой проходил в «шахматной» манере, но определенный перевес был на стороне украинца. А 11-м раунде произошло то, чего многие ожидали еще в первой половине боя. Джошуа подловил соперника мощным апперкотом. Кличко устоял, но после дальнейшего добивания упал. Джошуа бросился решать исход боя и еще раз отправил соперника в нокдаун. Кличко снова поднялся, но вскоре рефери прекратил избиение.

41-летний Владимир признался, что ему нужно время для того, чтобы осознать произошедшее. В контракте имеется раздел о втором поединке, но украинец пока не знает, нужен ли ему этот реванш.