Владимир Кличко проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа в бою, который состоялся прошедшей ночью на арене «Уэмбли» в Лондоне. Украинец вел по очкам до одиннадцатого раунда, но молодой и физически сильный британец сохранил силы на штурм и довел дело до остановки боя. После поединка оба боксера не исключили возможность реванша, но Владимир сообщил, что возьмет время для раздумий.

Супербой между 41-летним Кличко и 27-летним Джошуа прошел далеко не так, как предсказывали многие эксперты. Владимир побывал в нокдауне в пятом раунде, а затем отправил туда же Джошуа в шестом. До чемпионских раундов украинец вел бой по очкам, но исход боя решил фактически один удар. Энтони поймал соперника мощным апперкотом на ближней дистанции, который потряс Кличко. Дальше были два нокдауна для украинца и остановка боя рефери.

Однако в целом Владимир выступил лучше, чем многие от него ожидали, и выдал один из лучших боев за последние пять лет своей карьеры. После сражения бойцы отдали друг другу должное. А чемпион заявил, что с удовольствием предоставит Владимиру реванш. В свою очередь Кличко тоже заговорил о возможном реванше, упомянув, что такой пункт в контракте есть. Но при этом признался, что не может сказать пока однозначно:

«Конечно, мне очень бы хотелось поднять вверх руки, а не потерпеть поражение, вернуть себя пояса. Реванш? Сперва мне нужно понять, почему так произошло!»

Интересно, что о возможном реванше выразился и присутствующий на бое Арнольд Шварценеггер. Актер, а ныне чиновник, признался, что увидел один из лучших боев в своей карьере и очень хотел бы увидеть реванш.