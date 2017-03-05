Хабиб Нурмагомедов: бой с Тони Фергюсоном переносится на неизвестный срок

Из-за заболевания почек у Хабиба Нурмагомедова его бой с Тони Фергюсоном перенесли на неизвестный срок. Отца и по совместительству тренера Хабиба здоровье сына на данный момент волнует больше незаработанных денег. Но удалось узнать, что «Орлу» за выход в клетку на поединок с американцем полагались полмиллиона долларов вне зависимости от результатов.

Несколько часов назад шоу UFC 209, частью которого должен был стать бой двух претендентов на роль чемпиона в легком весе, закончилось. Мероприятие прошло без Нурмагомедова и Фергюсона, хотя многие приехали посмотреть именно на них. Пока у Конор Макгрегора нет определившегося конкурента, и он абсолютный чемпион ММА в легком весе. Этим бойцам словно не суждено встретиться в одной клетке: каждую встречу словно преследует злой рок, и бои отменяются. То Тони травму получит, то Хабиб себе ребро повредит. Глава UFC теряет намного больше денег, чем оба бойца вместе взятые, и теперь говорит, что легендарный бой можно было спасти. Дана Уайт заявила, что бойца, которому стало плохо во время чемпионата, не везут в первую же больницу, а обращаются к врачу, работающему при чемпионате.

Перспективы Хабиба Нурмагомедова после выздоровления туманны: долго его организм не протянет на постоянных сгонках веса. Большой спорт суров, и потому в нем можно быть только до определенного возраста – 30 лет максимум. Что же касается Тони Фергюсона, то он внешне пожелал Хабибу выздоравливать, а задним умом может решить встретиться с Макгрегором напрямую.