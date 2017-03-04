Хабиб Нурмагомедов был выписан из больницы, его здоровью ничего не угрожает

Хабиб Нурмагомедов был выписан с больницы в Лас-Вегасе, медики отмечают, что его здоровью ничего не угрожает.

На днях ночью бойцу стало плохо во время нахождения в сауне, товарищи вызвали скорую помощь, которая экстренно госпитализировала спортсмена. Это произошло накануне его главного боя, который должен был состояться за титул временного чемпиона легкого веса UFC. 28-летний спортсмен провел в больнице около 10 часов, врачи диагностировали проблемы с печенью, камни в почках. Они поставили ему капельницу и категорически запретили участвовать в бое, несмотря на то, что сам спортсмен уже планировал на следующий день выйти на ринг.

Необходимо отметить, что мастер смешанных единоборств активно занимался похудением, что привело к болям в фильтрующих органах. Также на его здоровье негативно сказались трехразовые тренировки. На сегодняшний день спортсмен вместе со своей командой находится в коттедже, который был арендован ими, где и стало известно об ухудшении здоровья Нурмагомедова. Ожидается, что в скором времени он планирует вылет в столицу РФ, а после домой в Дагестан.

Стоит уточнить, что его соперник Тони Фергюсон пожелал Нурмагомедову скорейшего выздоровления, заявив, что будет молиться за это. Поклонники UFC отметили, что американец в очередной раз продемонстрировал величие духа за пределами клетки.