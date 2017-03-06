Хабиб Нурмагомедов: что ждет бойца ММА в карьерном плане дальше

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов извинился перед соперником и фанатами за то, что из-за его здоровья сорвался чемпионат. Но в данном случае американец Тони Фергюсон простил противника и даже пожелал выздоравливать, а что будет с карьерой ММАшника дальше – вопрос открытый. Его почки и печень могут не выдержать сгонок веса и строгих рамок весовой категории.

Сгонять по 16-17 килограмм в месяц – насилие над организмом человека, для которого весить 88-89 килограмм – норма. И потому разумнее всего для «Орла» сейчас – поменять весовую категорию. Так в свое время поступил ММАшник Джонни Хендрикс, прекратив гробить себе здоровье. Когда организм сказал «хватит», Джонни признал проблему, поменял весовую категорию и выиграл первый же бой. Если средний вес не прельщает – есть такое понятие как полусредний вес, а легкий вес стоит оставить спортсменам, для которых нормально весть под 70 килограмм, вроде Конора Макгрегора и тех, кто хоть сегодня сойдется с ним в бою за титул. Но для этого нужно переступить через амбиции, которые очень мешают меняться и идти дальше.

Вероятность того, что Нурмагомедов покинет ММА, тоже высока, и это не амбиции, а «подпирающий» возраст. Отец-тренер Хабиба не раз намекал, что после тридцатника в клетке и на ринге нечего делать. Можно уйти в политику, в бизнес, мало ли где можно найти себя. Но для этого организация UFC и ее глава Дана Уайт должны лишить бойца претендентского статуса и перестать искать ему достойных противников. И где гарантия, что организм снова не передаст бойцу ММА «привет», намекая, что хватит над ним издеваться?