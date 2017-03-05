Хабиб Нурмагомедов попал в больницу: поединок бойца с Тони Фергюсоном не будут переносить

Недавно в интернете появилась новость, что бой, который должен был состояться между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном планируют переносить. Но стало известно, что данная информация является фейком.

После несостоявшегося боя на странице отца Нурмагомедова была опубликована новость, в которой рассказывается о переносе поединка. Но данный аккаунт в Инстаграм является фейковым, и никакого отношения к семье спортсмена не имеет.

«Здравствуйте, хочу рассказать о прекрасной новости. Поединок Хабиба и Тони ожидается в скором времени, UFC приняли решении перенести бой, о точной дате встречи на ринге должны сообщить завтра. Прошу никого не расстраиваться. Данный поединок пройдет на UFC210 или 211», — указывается на фейковой странице.

Напомним, перед боем ночью Хабиб плохо себя почувствовал, это произошло в сауне. Близкие вызвали скорую помощью, которая из-за его проблем со здоровьем решила о госпитализации бойца. Отмечается, что его организм не справился с быстрой сгонкой веса. Поклонники спортсмена не могут понять, что ожидает Нурмагомедова в его карьере. Сообщается, что через пару дней в UFC должны будут прояснить ситуацию. Всем остается только ожидать.