Хабиб Нурмагомедов посетил турнир «Битва на Суре»

Спортсмен Хабиб Нурмагомедов побывал на турните «Битва на Суре», который проходил в городе Пенза. Об этом передает одно из российских изданий.

Боец признался, что посещает данное мероприятие в 5 раз. Здесь он проводил семинары. Спортсмен отметил, что соревнования проходят на высоком уровне, в нем участвуют сильные спортсмены, а в качестве зрителей приходит большое количество людей. Боец рассказал о своих планах и о предстоящем бое: «Следующий бой ожидается 4 марта. Кто будет соперником пока не знаю, но мне хочется, чтобы это был Тони Фергюсон. Он являлся победителем UFC 9 раз, а у меня всего 8 таких побед. Всегда считал, нужно проводить бой с сильнейшими. Я бы сразился за пояс чемпиона, но Макгрегор временно не участвует в боях. Поэтому надеюсь на Тони. Если не захочет, буду соревноваться с кем-то другим».

Также спортсмен рассказ об ограничениях, которые ему приходится придерживаться. «Люблю аварский хинкал, но перед боями нужно соблюдать диету. Самое тяжелое для меня – расставание с своей семьей. Очень трудно не видеть родных. Зал и тренировки в США проходят. Но это все часть моей работы, поэтому отношусь спокойно», — говорит боец.

Нурмагомедов считает, что на ринг нужно разрешать выходить ребятам не младше 20 лет: «Во время боя спортсмен получается много нокаутов, сотрясений и сечек. Папа не разрешал участвовать до 21 года. Это правильно».