Югорский лыжный марафон-2017: россиянин Сергей Устюгов взял золото

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем престижного соревнования – Югорского лыжного марафона-2017. Наш спортсмен завоевал первое место в день своего дня рождения, обойдя сильнейших конкурентов из Норвегии и Швейцарии.

Лыжник Сергей Устюгов сделал отличный подарок своим соотечественникам, выиграв престижный марафон, который в этом году проходил в Ханты-Мансийске. Особенностью этой победы спортсмена стало то, что он добыл ее в день своего рождения. 8 апреля Устюгову исполнилось 25 лет. Тем самым он преподнес очень приятный подарок не только болельщикам, но и самому себе.

Особенно, если учитывать конкуренцию. Главными преследователями нашего спортсмена оказались представители Норвегии и Швейцарии. В итоге, серебро досталось норвежцу Петтеру Нортугу, а бронза – швейцарцу Кандиду Пролону, – передает ТАСС.

Югорский лыжный марафон является финальной частью серии марафонов под названием FIS Worldloppet Cup. Российский регион принимает международные забеги с 2013 года.

Для Сергея Устюгова эта победа стала далеко не первой в этом лыжном сезоне. До этого лыжник завоевал несколько престижных наград. В частности, на его счету две золотые награды мирового первенства, а также не менее значимая победа – триумф на многодневке «Тур де Ски».

Сам триумфатор заезда признался, что был немножко обескуражен от того, как его встретили болельщики после его победы. По его словам, гонка получилась изнуряющей. Интересно, что для Сергея – это первая победа в марафоне, хотя участвовал в такого формата соревнованиях он до этого четыре раза.