Вратарь сборной Бельгии по футболу — Тибо Куртуа посчитал нецелесообразным грядущий матч со сборной России. Это он завил журналистам из издания Walfoot.

В интервью Тибо заявил журналистам, что не понимает зачем так необходимо участие его команды в данном матче с командой России. Куртуа считает, этот матч лишним, однако он обратил внимание на то, что город, в котором он пройдет очень красив и поэтому его стоит посетить.

Он также уточнил, что в этом роль вратаря грядущей игры выполнит другой игрок. Его место займет голкипер — Симон Миньоле. Напомним, что матч состоится 28 марта на стадионе «Фишт», построенном в городе Сочи.