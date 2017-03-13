Когда откроют Египет: Тунис с радостью заменит россиянам Египет и Турцию

Этим летом у Туниса дела пошли в гору: у россиян отобрали не только Египет, но и Турцию. Анталию и другой «берег турецкий», правда, вернули, но некоторым россиянам понравилась эта альтернатива. Террористы не слишком донимают африканскую страну, а сервис можно подстроить под потребителя: русские – народ щедрый.

Госпожа Сальма Эллуми Рекик, министр туризма Туниса, зазывала россиян – страна делает все, чтоб ее курорты были безопасны, уютны, недороги. Даже меморандум был подписан с экспертами Великобритании, с учетом того, что и британцев Египет потерял вместе с русскими. Англичане помогают Тунису установить такой уровень безопасности, в котором сами не отказались бы отдыхать. Русские, готовые тратить деньги – направление для Туниса новое, но туроператоры по всей РФ охотно идут на контакты, заключая все больше договоров. Этим летом страну посетило 400-500 тыс. туристов. Так же были интересны Марокко, Кения, Греция и даже Киргизия с Азербайджаном. Заявлять, что удастся заменить страну, где вкусно, недорого, пирамиды, верблюды, пляжи и Красное море – как минимум смело.

Израиль, почти тот же Египет, предложил свои услуги, но россияне пошли на это неохотно. Во-первых, дорого. Во-вторых, страшно. Закрыли из-за террористов Египет, а сообщают о терактах все чаще из Израиля. В-третьих, еда очень дорогая, «все включено» не предусматривается. Святыни интересны паломникам, а светскому человеку хочется отдохнуть от забот. В Арабские Эмираты нужна виза и «все включено» значительно дороже, в Таиланде то наводнение, то смерть короля, во Вьетнаме опасно питаться в местных кафе, а Индия – страна на любителя.