Айшат Кадырова представила на суд общественности свою первую модную коллекцию

Дочь Рамзана Кадырова – Айшат Кадырова представила на суд общественности первую коллекцию мод. Мероприятие состоялось в Грозном. Дизайнер показала поклонникам моды тридцать вечерних нарядов в этническом стиле. Наряды сочетают в себе молодёжную моду и национальный колорит.

Дом мод, руководителем которого в 2016-м году стала Айшат Кадырова, готов презентовать первую композицию парфюмерии, а также линию одежды для детей. Как сообщили некоторые информационные источники, Айшат посетили звездные гости, которые приехали на презентацию её коллекции, среди них: телезвезда Ольга Бузова, Екатерина Гусева, продюсер Яна Рудковская, Алёна Шишкова и другие.

Наследница Рамзана Кадырова занимается пошивом одежды с самого детства, в этом она пошла по примеру своей матери, которая с детских лет научила ее мастерству шитья. У Айшат довольно успешная карьера в мире моды, ее последняя коллекция имела масс положительных отзывов. В сети «Интернет» сегодня в публичном доступе можно найти множество фотографий, на которых Айшат Кадырова изображена рядом с представителями отечественного шоу-бизнеса и моды.

Теледива Ольга Бузова в личном Instagram уже опубликовала несколько фотографий с модного показа Айшат. Ольга с восторгом высказалась об одном из платьев, которое в тот день представила на суд модников дочь Рамзана Кадырова. Ольга рассказала подписчикам, что показ был грандиозным, а новое платье для нее стало любимым.