В СБУ пообещали не допустить провокации во время шествия «Бессмертного полка» в столице Украины. Об этом в службе заявили после появившихся угроз со стороны националистов, которые намерены сорвать праздничную акцию, — информирует издание РБК.

Несмотря на то, что киевская власть пытается сменить акцент празднования Победы над фашизмом с 9 мая на 8 мая, а также вычеркнуть из памяти людей термин «Великая Отечественная война», народ страны против этой инициативы. В столице Украины 9 мая пройдет акция в честь для Победы «Бессмертный полк». В СБУ утверждают, что запрещать данное шествие нет необходимости. В эфире одного из украинских каналов, Юрий Тандит, который занимает должность советника главы СБУ, прокомментировал угрозу националистической группировки сорвать шествие. Он заявил, что службой будут предприняты необходимые меры для предотвращения различных провокаций в этот день.

Призыв обеспечить безопасность во время киевского марша прозвучат также от Москвы. По мнению главы СПЧ Михаила Федотова, акция должна пройти в соответствии с законодательством, при соблюдении общественного порядка.

Ранее Николай Кохановский возглавляющий националистической организации ОУН (запрещенное в РФ движение) в Фейсбук пригрозил сорвать праздничное шествие, которое ежегодно собирает большое количество украинцев.

Напомним, «Бессмертный полк» является народной инициативой, впервые акция прошла в городе Томске пять лет назад. Через время шествие стали проводить во всех городах РФ, а также в странах СНГ. В 2016 году 9 мая эта акция прошла в более 60 государствах.