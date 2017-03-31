Американцы признали силу Башара Асада

Недавнее заявление властей США, насчет будущего сирийского лидера, говорит о признании его силы. Также это заявление можно рассчитывать как отказ от провальной политики предыдущего президента Америки.

Вчера государственный секретарь США — Рекс Тиллерсон, заявил во время визита в Анкаре о том, что судьбу сирийского государства должен определись его народ. Теперь для США не имеет значение уход Башара от занимаемой должности.

На эту тему высказался Алексей Пушков, посвятив своим мыслям пост в социальных сетях. Он написал, что считает такое изменение политики в отношении Сирии, признанием в силы сирийского лидера и отказом от провальной политики предыдущего президента США.