По официальным источникам американского правительства и сообщению телеканала Fox New, американский эсминец, который проходил в акватории Персидского залива, неожиданно встретился с иракским катером. Военные США вынуждены были оперативно реагировать на возникшую ситуацию, чтобы избежать столкновения.

В акватории Персидского залива, где американцами были замечены представители Корпуса стражей исламской революции, произошла встреча иракского катера и американского эсминца. Для того, чтобы не допустить столкновения и, соответственно, чрезвычайного события, американское судно вынуждено было экстренно изменить курс. Помимо изменения курса, военные США запустили в воздух сигнальные ракеты, которые должны были известить иракский флот о возможности столкновения. Представители США заявляют о том, что это был не единичный и не первый инцидент, когда представители Ирака осуществляли не безопасные маневры в водах Персидского залива.