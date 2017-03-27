Американский Госдеп раскритиковал поведение российских органов правопорядка во время митинга Навального

После того, как по стране прошла волна митингов Навального, американский Госдеп высказал свою точку зрения по поводу произошедшего. Его официальные представители раскритиковали поведение органов правопорядка по время митинга.

Напомним, что в Москве вчера состоялся несанкционированный митинг под руководством Алексея Навального. Дмитрий Песков прокомментировал тогда эту ситуацию, назвав митинг провокацией. В результате чего, в одной только Москве были задержаны около пяти сотен митингующих.

После проведения митинга американский Госдеп высказался насчет поведения полицейских, задержавших такое больше количество людей. Госдеп США считает задержания протестующих посягательством на демократические ценности.