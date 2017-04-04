Американский лидер осудил с Путиным вопросы совместной борьбы с тероризмом

Для этого Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, и выразил свои соболезнования по поводу страшной трагедии в питерском метро. Также лидеры стран обсудили вопросы по совместной борьбе с международным терроризмом.

Американский лидер предложил поддержку России от правительства США. Он солидарен с Владимиром Путиным в том, что проблема мирового терроризма должна быть решена в самые кротчайшие сроки.

Также Дональд выразил соболезнования родственникам погибших людей, и всему российскому народу в целом. Состоявшийся телефонный разговор стал вторым по счету с того момента, как Трамп вступил в должность президента США.