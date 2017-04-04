Американский лидер прокомментировал теракт в метро Санкт-Петербурга

Дональд Трамп прокомментировал случившееся в питерском метро, назвав теракт «ужасным событием». Об этом переедает информационное агентство «Рейтер».

Вчера посреди белого дня между станциями «Сенная площадь» и «технологический институт — 2» случился страшный теракт. Инцидент унес жизни 10 человек, а 37 человек были госпитализированы с травмами различной степени.

Еще полицейским повезло вовремя остановить еще один взрыв, который мог произойти на станции «Площадь восстания». Замаскированное взрывное устройство было своевременно замечено людьми. Следственный комитет уже начал вести уголовное дело по факту взрыва. Большинство обстоятельств дела указывают на террористический характер произошедшего, но следствие намерено проверить также и другие версии.