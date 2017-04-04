Американский верховный суд, не собирается рассматривать дело Виктора Бута

Верховный суд США не будет начинать рассмотрение по делу гражданина России Виктора Бута, который был осужден в штатах на 25 лет тюремного заключения по целому списку статей.

Дело гражданина России находится в списке дел, которым отказано в истребовании нижестоящим судом. Свое решение суд никак не обосновал и не прокомментировал. Как заявляет адвокат одного из российских бизнесменов, все возможные паровые механизмы в данном деле уже давно исчерпались.

Адвокат добавил, статистика гласит о том, что Верховный суд принимает к рассмотрению только оду сотую часть всех заявок. Российская сторона в свою очередь подала аргументацию в поддержку обращения по делу Бута, где было обоснованы причины, по которым дело должно быть пересмотрено.