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Амина Окуева, жена Адама Осмаева, добровольца украинского АТО, на которого недавно было совершено покушение, и которого Амина отбила от киллера, рассказала на своей странице в Фейсбук о состоянии своего мужа и о себе. По ее словам, Осмаев все еще в тяжелом состоянии, но зато враги Украины могут утереть “кровавые сопли”, как сказала воинственная чеченка.

Адам Осмаев и Амина Окуева
Фото: Politeka

На Украине допросили жену добровольца АТО, чеченца Адама Осмаева. Сразу после посещения правоохранительных органов Амина Окуева зашла на одну из своих страниц в Фейсбук и сообщила подписчикам как чувствует себя ее муж. Амина рассказала, что не может спать, поэтому сидит в интернете подпитывается любовью своих подписчиков.

Она оповестила всех, что звонить ей нет необходимости, так как все телефоны у нее отобраны для следствия. Что касается ее мужа Адама, то по словам Окуевой, он находится в стабильно тяжелом состоянии, но она надеется на Всевышнего и на его выздоровление. Несмотря на то, что ее муж при смерти, враги Украины пусть утрут свои кровавые сопли — заключила воинственная чеченка, напоминая тем самым читателям, как она застрелила киллера мужа.

Напомним, что 1 июня в Киеве, Османову и Окуевой предложил встретиться для интервью якобы французский журналист. Во время встречи он выхватил пистолет и выстрелил из него в Осмаева. Амина отреагировала мгновенно, она воспользовалась наградным пистолетом мужа и четыре раза выстрелила в ответ. Киллер также был смертельно ранен.

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