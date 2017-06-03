Амина Окуева, жена Адама Осмаева, добровольца украинского АТО, на которого недавно было совершено покушение, и которого Амина отбила от киллера, рассказала на своей странице в Фейсбук о состоянии своего мужа и о себе. По ее словам, Осмаев все еще в тяжелом состоянии, но зато враги Украины могут утереть “кровавые сопли”, как сказала воинственная чеченка.

На Украине допросили жену добровольца АТО, чеченца Адама Осмаева. Сразу после посещения правоохранительных органов Амина Окуева зашла на одну из своих страниц в Фейсбук и сообщила подписчикам как чувствует себя ее муж. Амина рассказала, что не может спать, поэтому сидит в интернете подпитывается любовью своих подписчиков.

Она оповестила всех, что звонить ей нет необходимости, так как все телефоны у нее отобраны для следствия. Что касается ее мужа Адама, то по словам Окуевой, он находится в стабильно тяжелом состоянии, но она надеется на Всевышнего и на его выздоровление. Несмотря на то, что ее муж при смерти, враги Украины пусть утрут свои кровавые сопли — заключила воинственная чеченка, напоминая тем самым читателям, как она застрелила киллера мужа.

Напомним, что 1 июня в Киеве, Османову и Окуевой предложил встретиться для интервью якобы французский журналист. Во время встречи он выхватил пистолет и выстрелил из него в Осмаева. Амина отреагировала мгновенно, она воспользовалась наградным пистолетом мужа и четыре раза выстрелила в ответ. Киллер также был смертельно ранен.