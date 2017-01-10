Андрей Маланин: консул РФ в Греции умер не насильственной смертью

Хотя на российских дипломатов в последнее время началась «охота», не все они умирают насильственной смертью и в терактах. Консул РФ в Греции умер не «странной» смертью, причины его кончины «естественны». Так сказала греческая полиция в Афинах по поводу скоропостижной смерти Андрея Маланина. Об этом пишет «РИА. Новости».

Издание «Прото тема» сообщает: двери в квартиру в Афинах пришлось ломать: там лежал человек, с которым явно что-то случилось, но который не пускал в свой дом кого-то постороннего. Беспокойства начались, когда консул не вышел на работу и не отвечал на звонки. Вскрытие тела дипломата расскажет намного больше, но следов насилия на теле 55-летнего мужчины нет, характерных повреждений – тоже. Россия до сих пор не может оправиться от гибели в теракте в Анкаре дипломата Андрея Карлова, но это значит, что все ее представители в других странах умирают из-за чьих-то происков.

Газета, посвященная проблемам Евразии www.eadaily.com пишет, что Анкара скоро назовет одну из своих улиц в честь российского посла Андрея Карлова. Улица Карягды поменяет название, увековечив память дипломата, погибшего в теракте 19 декабря. То, что произошло на выставке «Россия глазами турок», не только РФ, но и другие страны мира назвали «актом международного терроризма».