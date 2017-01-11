Андрей Паршин кумир националистов: Антона Алиханова уличили в ношении неонацистской символики

В России разгорелся скандал, связанный с Антоном Алихановым, который занимает должность врио губернатора Калининградской области. Мужчину уличили в использовании неонацистской символики. Об этом передает одно из российских изданий.

Во время съемок мужчина пришел в курточке, на которой были похожие нашивки, как используют националисты. После того, как на них обратили внимание журналисты, чиновник начал оправдываться, что не знает что означают данные символы. После появления в интернете снимков, где видны нашивки, блогеры негативно отреагировали на них. Одна из них является не флагом России, а символом протектора Богемии и Моравии, созданной при оккупации Чехословакии нацистами. Под этим символом расположен 15-летний парень, который 4 года назад в столичном метро расстрелял дагестанца. Парень совершал преступление вместе со своим папой, он смог избежать заключения в тюрьме, а после стал кумиров неонацистов из РФ.

«Купил эту нашивку в магазине ей около 10 лет. Что касается флага, он просто выцвел», — оправдывается чиновник.

Стоит отметить, что после мужчина стал заявлять, что надел курточку в первый раз, хотя ранее сообщал о выцветшем флаге.