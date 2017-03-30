Ангела Меркель озвучила условия, при которых она покинет должность канцлера германии

Ангела Меркель не отрицает, что есть вероятность её ухода с должности канцлера Германии. Как оказалось, это может произойти в том случае, если постоянная надобность идти на уступки приведет к «продолжительной деформации» её личности.

Об этом Меркель рассказала журналистам, присутствующим не презентации новой книги, которая носит название «Позиция — это сила». Вопрос про это ей задали после возникшей проблемы государственных интересов и личной жизни граждан германии.

В свете предыдущих терактов население страны надеется на то, что государство обеспечит им безопасную жизнь но, не проникая при этом в их личное пространство. Ангела отметила, что на данный момент пойти отставку она не собирается.