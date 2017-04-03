Арсений Яценюк задекларировал внушительную сумму денег

Бывший премьер министр Украины поведал о своих источниках дохода, и о полученной от них прибыли. Согласно декларации, Арсений Яценюк увеличил свой капитал на 1.5 млн. долларов и 4-х млн. гривен. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте телеканала «112 Украина».

В документах он упомянул также свою коллекцию, содержащую художественные творения художников. А также бывший премьер владеет торговой маркой под названием «Арсенiй». Еще Арсений имеет во владении участок земли, занимающий площадь примерно 3000 кв. метров, жилой дом и две квартиры, в разных городах Украины.

Яценюк имеет в своем распоряжении и автотранспорт. Mercedes S — автомобиль принадлежащий премьеру и Toyota Sequoia, которым он пользуется по арендному договору.